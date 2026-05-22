A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRTTO BELLUNO CADOLA-VITTORIO VENETO NORD VERSO VENEZIA
A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRTTO BELLUNO CADOLA-VITTORIO VENETO NORD VERSO VENEZIA
Roma, 22 maggio 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di manutenzione del viadotto “Restello sud”, dalle 22:00 di lunedì 25 alle 6:00 di martedì 26 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Belluno Cadola e Vittorio Veneto nord, verso Venezia.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Belluno Cadola, percorrere la SS51 Alemagna verso Venezia e rientrare in A27 a Vittorio Veneto nord.