A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO VITTORIO VENETO SUD-VITTORIO VENETO NORD
Roma, 3 novembre 2025 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 4 alle 6:00 di mercoledì 5 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Vittorio Veneto sud e Vittorio Veneto nord, verso Belluno.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Vittorio Veneto sud, percorrere via Pinto e la SS51 Alemagna verso Belluno e rientrare in A27 alla stazione di Vittorio Veneto nord.