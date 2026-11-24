A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO VITTORIO VENETO SUD-VITTORIO VENETO NORD VERSO BELLUNO

Roma, 24 novembre 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire attività di ispezione e manutenzione della galleria “Monte Baldo nord”, dalle 21:00 di venerdì 27 alle 6:00 di sabato 28 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Vittorio Veneto sud e Vittorio Veneto nord, verso Belluno.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Vittorio Veneto sud, percorrere via Pinto e la SS51 Alemagna verso Belluno e rientrare in A27 alla stazione di Vittorio Veneto nord.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.