A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO VITTORIO VENETO SUD-VITTORIO VENETO NORD VERSO BELLUNO

Roma, 21 giugno 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire attività di ispezione e manutenzione della galleria “Monte Baldo nord”, dalle 22:00 di mercoledì 24 alle 6:00 di giovedì 25 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Vittorio Veneto sud e Vittorio Veneto nord, verso Padova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Vittorio Veneto sud, percorrere via Pinto fino all’intersezione con la SS51 Alemagna, proseguire su quest’ultima in direzione Belluno e rientrare in autostrada a Vittorio Veneto nord.