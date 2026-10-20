A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO VITTORIO VENETO SUD-ALLACCIAMENTO A28 VERSO VENEZIA
A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO VITTORIO VENETO SUD-ALLACCIAMENTO A28 VERSO VENEZIA
Roma, 20 ottobre 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di giovedì 22 alle 6:00 di venerdì 23 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Vittorio Veneto sud e l’allacciamento A28 Portogruaro-Conegliano, verso Venezia.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Vittorio Veneto sud, percorrere la viabilità ordinaria: via Ippolito Pinto, SS51 Alemagna e SS13 Pontebbana verso Treviso, SP15 verso Oderzo e rientrare in A27 alla stazione di Conegliano Veneto, verso Venezia.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.