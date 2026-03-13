A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO VITTORIO VENETO NORD-VITTORIO VENETO SUD VERSO VENEZIA
A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO VITTORIO VENETO NORD-VITTORIO VENETO SUD VERSO VENEZIA
Roma, 13 marzo 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di manutenzione della galleria “Monte Baldo sud”, dalle 21:00 di lunedì 16 alle 6:00 di martedì 17 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Vittorio Veneto nord e Vittorio Veneto sud, verso Venezia.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Vittorio Veneto nord, percorrere la SS51 Alemagna e, attraversato l’abitato di Vittorio Veneto, proseguire su via Ippolito Pinto e rientrare in A27 alla stazione di Vittorio Veneto sud.