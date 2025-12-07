A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO VITTORIO VENETO NORD-BELLUNO CADOLA VERSO LA SS51 ALEMAGNA

Roma, 7 dicembre 2025 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie “San Floriano nord” e “Cave nord”, dalle 22:00 di mercoledì 10 alle 6:00 di giovedì 11 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Vittorio Veneto nord e Belluno Cadola, verso la SS51 Alemagna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Vittorio Veneto nord, percorrere la SS51 Alemagna verso Belluno e rientrare in A27 allo svincolo di Belluno Cadola.