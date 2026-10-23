A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO VITTORIO VENETO NORD-BELLUNO CADOLA VERSO LA SS51 ALEMAGNA
A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO VITTORIO VENETO NORD-BELLUNO CADOLA VERSO LA SS51 ALEMAGNA
Roma, 23 ottobre 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, dalle 21:00 di lunedì 26 alle 6:00 di martedì 27 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Vittorio Veneto nord e Belluno Cadola, verso la SS51 Alemagna.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Vittorio Veneto nord, percorrere la SS51 Alemagna verso Belluno e rientrare in A27 a Belluno Cadola.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.