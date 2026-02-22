A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO VITTORIO VENETO NORD-BELLUNO CADOLA VERSO LA SS51 ALEMAGNA
Roma, 22 febbraio 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 25 alle 6:00 di giovedì 26 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Vittorio Veneto nord e Belluno Cadola, verso la SS51 Alemagna.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Vittorio Veneto nord, percorrere la SS51 Alemagna verso Belluno e rientrare in A27 allo svincolo di Belluno Cadola.