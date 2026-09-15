A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO TREVISO SUD-ALLACCIAMENTO A4 TORINO-TRIESTE VERSO VENEZIA

Roma, 15 settembre 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di giovedì 17 alle 6:00 di venerdì 18 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Treviso sud e l’allacciamento A4 Torino-Trieste, verso Venezia.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Sile ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Treviso sud, percorrere la SR89 e la SR53 verso Treviso, proseguire poi in direzione Venezia sulla SS13 Pontebbana, sulla SP63 e sulla SP107 e rientrare in A27 allo svincolo di Casale sul Sile.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.