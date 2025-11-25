A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO TREVISO NORD-TREVISO SUD VERSO VENEZIA
A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO TREVISO NORD-TREVISO SUD VERSO VENEZIA
Roma, 25 novembre 2025 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di mercoledì 26 alle 6:00 di giovedì 27 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Treviso nord e Treviso sud, verso Venezia.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Treviso nord, percorrere la viabilità ordinaria: via Liviana Scattolon verso Conegliano, SP102 delle Grave, SP102var in direzione Treviso, SS13 Pontebbana verso Venezia, Raccordo SR53 Tangenziale di Treviso, SR89 Cadore Mara in direzione Roncade e rientrare in A27 a Treviso sud.