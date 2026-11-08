A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO TREVISO NORD-ALLACCIAMENTO A28 VERSO BELLUNO

Roma, 8 novembre 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di mercoledì 11 alle 6:00 di giovedì 12 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Treviso nord e l’allacciamento A28 Portogruaro-Conegliano, verso Belluno.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Treviso nord, percorrere la viabilità ordinaria: via Scattolon, SP102, SP102 Var, SS13 Pontebbana verso Conegliano, SP15 e rientrare in A27 a Conegliano, in direzione Belluno.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.