A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO MOGLIANO VENETO-ALLACCIAMENTO A4 VERSO BELLUNO

Roma, 15 settembre 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di venerdì 18 alle 6:00 di sabato 19 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Mogliano Veneto e l’allacciamento A4 Torino-Trieste, verso Belluno.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Mogliano Veneto, percorrere la SP64 e la SP107 verso Treviso ed entrare in A4 alla stazione di Preganziol.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.