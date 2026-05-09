A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FADALTO LAGO DI SANTA CROCE-BELLUNO CADOLA VERSO LA SS51 ALEMAGNA

Roma, 9 maggio 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, dalle 21:00 di martedì 12 alle 6:00 di mercoledì 13 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Fadalto Lago di Santa Croce e Belluno Cadola, verso la SS51 Alemagna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Fadalto Lago di Santa Croce, percorrere la SS51 Alemagna e rientrare in A27 allo svincolo di Belluno Cadola.