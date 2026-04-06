A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FADALTO LAGO DI SANTA CROCE-BELLUNO CADOLA VERSO LA SS51 ALEMAGNA

Roma, 6 aprile 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie “Fadalto nord” e “Cave nord”, dalle 21:00 di giovedì 9 alle 6:00 di venerdì 10 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Fadalto Lago di Santa Croce e Belluno Cadola, verso la SS51 Alemagna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Fadalto Lago di Santa Croce, percorrere la SS51 Alemagna verso Cortina e rientrare in A27 allo svincolo di Belluno Cadola.