A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BELLUNO-FADALTO LAGO DI SANTA CROCE VERSO VENEZIA

Roma, 21 luglio 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, dalle 22:00 di venerdì 24 alle 6:00 di sabato 25 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Belluno e Fadalto Lago di Santa Croce, verso Venezia.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Belluno, percorrere la SS51 Alemagna verso Venezia e rientrare in A27 alla stazione di Fadalto Lago di Santa Croce, verso Venezia.