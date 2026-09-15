A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BELLUNO CADOLA-VITTORIO VENETO NORD VERSO VENEZIA
A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BELLUNO CADOLA-VITTORIO VENETO NORD VERSO VENEZIA
Roma, 15 settembre 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di manutenzione barriere di sicurezza del viadotto “Restello sud”, dalle 22:00 di giovedì 17 alle 6:00 di venerdì 18 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Belluno Cadola e Vittorio Veneto nord, verso Venezia.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Belluno Cadola, percorrere la SS51 Alemagna verso Venezia e rientrare in A27 a Vittorio Veneto nord.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.