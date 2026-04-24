A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BELLUNO CADOLA-VITTORIO VENETO NORD VERSO VENEZIA
A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BELLUNO CADOLA-VITTORIO VENETO NORD VERSO VENEZIA
Roma, 24 aprile 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 27 alle 6:00 di martedì 28 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Belluno Cadola e Vittorio Veneto nord, verso Venezia.
Di conseguenza, sarà chiusa l’entrata della stazione di Fadalto Lago di Santa Croce, verso Venezia.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Belluno Cadola, percorrere la SS51 Alemagna, verso Venezia e rientrare in A27 a Vittorio Veneto nord;
per la chiusura dell’entrata di Fadalto Lago di Santa Croce, verso Venezia: Vittorio Veneto nord.