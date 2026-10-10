A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BELLUNO CADOLA-FADALTO LAGO DI SANTA CROCE VERSO VENEZIA
A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BELLUNO CADOLA-FADALTO LAGO DI SANTA CROCE VERSO VENEZIA
Roma, 10 ottobre 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di manutenzione degli impianti elettrici nelle gallerie, dalle 21:00 di martedì 13 alle 6:00 di mercoledì 14 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Belluno Cadola e Fadalto Lago di Santa Croce, verso Venezia.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Belluno Cadola, percorrere la SS51 Alemagna verso Venezia e rientrare in A27 a Fadalto Lago di Santa Croce.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.