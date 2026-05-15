A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BELLUNO CADOLA-FADALTO LAGO DI SANTA CROCE VERSO VENEZIA

Roma, 15 maggio 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, dalle 21:00 di lunedì 18 alle 6:00 di martedì 19 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Belluno Cadola e Fadalto Lago di Santa Croce, verso Venezia.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Belluno Cadola, percorrere la SS51 Alemagna e rientrare in A27 alla stazione di Fadalto Lago di Santa Croce, verso Venezia.