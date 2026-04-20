A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BELLUNO CADOLA-ALLACCIAMENTO SS51 VERSO SS51 ALEMAGNA

Roma, 20 aprile 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 22 alle 6:00 di giovedì 23 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Belluno Cadola e l’allacciamento SS51 Alemagna, verso Longarone/Cortina.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di parcheggio “Ponte nelle Alpi”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per i veicoli leggeri, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Belluno, percorrere la SS51 Alemagna verso Cortina; per i veicoli pesanti, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Belluno, percorrere la SS51 Alemagna e la SP1 verso Belluno, proseguire sulla SP635 e sulla SS50 del Grappa e del Passo Rolle, in direzione Cortina.