A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO SS51-BELLUNO VERSO VENEZIA
A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO SS51-BELLUNO VERSO VENEZIA
Roma, 22 agosto 2025 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di manutenzione del viadotto “Ponte nelle Alpi sud”, dalle 22:00 di lunedì 25 alle 6:00 di martedì 26 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la SS51 Alemagna e Belluno, verso Venezia.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Ponte nella Alpi ovest”.
In alternativa, chi è diretto verso Venezia dovrà percorrere la SS51 Alemagna ed entrare in A27 a Belluno Cadola.