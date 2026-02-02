A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO SS51 ALEMAGNA-BELLUNO VERSO VENEZIA
Roma, 2 febbraio 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza sul viadotto “Ponte nelle Alpi sud”, dalle 22:00 di martedì 3 alle 6:00 di mercoledì 4 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento SS51 Alemagna e Belluno, verso Venezia.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Ponte nella Alpi ovest”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:
per i veicoli leggeri: percorrere la SS51 Alemagna verso Venezia ed entrare in A27 a Belluno Cadola;
per i veicoli pesanti: percorrere la SS51 Alemagna verso Venezia, la SS50 del Grappa e del Passo Rolle, la SP635 e la SS51 Alemagna ed entrare in A27 a Belluno Cadola.