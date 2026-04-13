A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO SS51 ALEMAGNA-BELLUNO CADOLA VERSO VENEZIA
A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO SS51 ALEMAGNA-BELLUNO CADOLA VERSO VENEZIA
Roma, 13 aprile 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza sul viadotto “Ponte nelle Alpi sud”, dalle 21:00 di giovedì 16 alle 6:00 di venerdì 17 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la SS51 Alemagna e Belluno Cadola, verso Venezia.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Ponte nelle Alpi”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
per i veicoli leggeri, percorrere la SS51 Alemagna verso Venezia ed entrare in A27 allo svincolo di Belluno Cadola; per i veicoli pesanti, percorrere la SS51 Alemagna verso Venezia, la SS50 del Grappa e del Passo Rolle in direzione Belluno, proseguire sulla SP635, immettersi nuovamente sulla SS51 Alemagna ed entrare in A27, verso Venezia, allo svincolo di Belluno Cadola