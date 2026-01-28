A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO SS51 ALEMAGNA-BELLUNO CADOLA VERSO VENEZIA
Roma, 28 gennaio 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 30 alle 6:00 di sabato 31 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento SS51 Alemagna e Belluno Cadola, verso Venezia.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Ponte nella Alpi ovest”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
per i veicoli leggeri, percorrere la SS51 Alemagna verso Venezia ed entrare in A27 a Belluno Cadola;
per i veicoli pesanti, percorrere la SS51 Alemagna verso Venezia, la SS50 del Grappa e del Passo Rolle, la SP635 e la SS51 Alemagna ed entrare in A27 a Belluno Cadola.