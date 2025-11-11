A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A28-VITTORIO VENETO SUD VERSO BELLUNO

Roma, 11 novembre 2025 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 23:00 di venerdì 14 alle 6:00 di sabato 15 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A28 Portogruaro-Conegliano e Vittorio Veneto sud, verso Belluno.

Di conseguenza, l’area di servizio “Cervada est”, situata nel suddetto tratto, non sarà raggiungibile. Contestualmente sarà chiuso il ramo di allacciamento che dalla A28 Portogruaro-Conegliano immette sulla A27 Venezia-Belluno, per chi proviene da Pordenone ed è diretto verso Belluno. Sarà chiuso anche il ramo di allacciamento che dal Raccordo di Conegliano (R64) immette sulla A27 Venezia-Belluno, da Conegliano verso Belluno.

In alternativa, uscire a Conegliano, percorrere la SP15 Cadore Mare verso Conegliano, la SS13 Pontebbana e la SS51 Alemagna in direzione Belluno ed entrare in A27 alla stazione di Vittorio Veneto sud.