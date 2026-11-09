A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A28-TREVISO NORD VERSO VENEZIA

Roma, 9 novembre 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di giovedì 12 alle 6:00 di venerdì 13 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A28 Portogruaro-Conegliano e Treviso nord, verso Venezia.

Di conseguenza, sarà chiuso il Ramo di allacciamento che da Conegliano immette sulla A27 verso Venezia.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Conegliano, percorrere la SP15 verso Conegliano, la SS13 Pontebbana e la SP102 in direzione Treviso e rientrare in A27 a Treviso nord.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.