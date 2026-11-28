A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A28-ALLACCIAMENTO SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA. R64 RACCORDO DI CONEGLIANO: CHIUSURA NOTTURNA IMMISSIONE A27
A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A28-ALLACCIAMENTO SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA. R64 RACCORDO DI CONEGLIANO: CHIUSURA NOTTURNA IMMISSIONE A27
Roma, 28 novembre 2026 – Per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di martedì 1 alle 6:00 di mercoledì 2 dicembre, sulla A27 Venezia-Belluno e sul Raccordo di Conegliano (R64), saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
Sulla A27 Venezia-Belluno:
-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A28 Pedemontana Lombarda e l’allacciamento Superstrada Pedemontana Veneta, verso Venezia.
Sul Raccordo di Conegliano (R64):
-sarà chiuso il Ramo di immissione sulla A27 Mestre-Belluno, per chi proviene da Conegliano ed è diretto verso Venezia.
In alternativa, chi dovrà entrare a Conegliano, potrà proseguire sulla SP15 verso Conegliano, SS13 Pontebbana verso Treviso, SP102 verso Treviso ed entrare in A27 alla stazione di Treviso nord;
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.