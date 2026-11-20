A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSI PER UNA NOTTE I TRATTI VITTORIO VENETO NORD-BELLUNO CADOLA E FADALTO LAGO DI SANTA CROCE-BELLUNO CADOLA
A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSI PER UNA NOTTE I TRATTI VITTORIO VENETO NORD-BELLUNO CADOLA E FADALTO LAGO DI SANTA CROCE-BELLUNO CADOLA
Roma, 20 novembre 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di lunedì 23 alle 6:00 di martedì 24 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Vittorio Veneto nord e Belluno Cadola, verso la SS51 Alemagna.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Vittorio Veneto nord, percorrere la SS51 Alemagna verso Belluno e rientrare in A27 a Belluno Cadola;
-dalle 21:00 di martedì 24 alle 6:00 di mercoledì 25 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Fadalto Lago di Santa Croce e Belluno Cadola, verso la SS51 Alemagna.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Fadalto Lago di Santa Croce, percorrere la SS51 Alemagna verso Belluno e rientrare in A27 a Belluno Cadola.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.