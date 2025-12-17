A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSA STANOTTE PER QUATTRO ORE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI BELLUNO

Roma, 17 dicembre 2025 – Sulla A27 Venezia-Belluno, dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 17, alle 2:00 di giovedì 18 dicembre, sarà chiuso lo svincolo di Belluno, in uscita per chi proviene dalla SS51 Alemagna, per lavori di manutenzione dello svincolo.

In alternativa si potranno raggiungere le diverse località percorrendo la SS51 Alemagna, in direzione Venezia.