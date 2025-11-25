A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSA STANOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI VITTORIO VENETO NORD
A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSA STANOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI VITTORIO VENETO NORD
Roma, 25 novembre 2025 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di questa sera, martedì 25, alle 6:00 di mercoledì 26 novembre, sarà chiusa la stazione di Vittorio Veneto nord, in uscita per chi proviene da Venezia.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Vittorio Veneto sud, percorrere la viabilità ordinaria: via Ippolito Pinto e la SS51 Alemagna, verso Cortina, per raggiungere le località di proprio interesse.