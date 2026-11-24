A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI BELLUNO CADOLA
A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI BELLUNO CADOLA
Roma, 24 novembre 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, dalle 21:00 di venerdì 27 alle 6:00 di sabato 28 novembre, sarà chiuso lo svincolo di Belluno Cadola, in uscita per chi proviene dalla SS51 Alemagna, per consentire attività di ispezione e manutenzione della galleria di svincolo.
In alternativa, uscire al precedente allacciamento con la SS51 Alemagna e percorrere quindi la SS51 verso Venezia, per raggiungere le diverse località.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.