A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI BELLUNO CADOLA
A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI BELLUNO CADOLA
Roma, 31 luglio 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, dalle 22:00 di lunedì 3 alle 6:00 di martedì 4 agosto, sarà chiuso lo svincolo di Belluno Cadola, in uscita per chi proviene dalla SS51 Alemagna, per consentire attività di ispezione e manutenzione della galleria di svincolo.
In alternativa, proseguire sulla SS51 in direzione Venezia.