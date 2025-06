A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI BELLUNO CADOLA

Roma, 17 giugno 2025 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di manutenzione della galleria di svincolo, nelle due notti di mercoledì 18 e giovedì 19 giugno, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso lo svincolo di Belluno Cadola, in uscita per chi proviene dalla SS51 Alemagna.

In alternativa, uscire al precedente allacciamento con la SS51 Alemagna e continuare sulla SS51 verso Venezia per raggiungere le località desiderate.