A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO BELLUNO CADOLA

Roma, 20 ottobre 2025 – Sulla A27 Venezia-Belluno, dalle 22:00 di martedì 21 alle 6:00 di mercoledì 22 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di Belluno Cadola, in uscita per chi proviene dalla SS51 Alemagna, per consentire attività di ispezione e manutenzione della galleria di svincolo.

In alternativa, per raggiungere le diverse località, proseguire sulla SS51 Alemagna.