A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI VITTORIO VENETO SUD
A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI VITTORIO VENETO SUD
Roma, 20 luglio 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, dalle 22:00 di giovedì 23 alle 6:00 di venerdì 24 luglio, sarà chiusa la stazione di Vittorio Veneto sud, un uscita per chi proviene da Belluno.
In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Vittorio Veneto nord.