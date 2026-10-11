A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI VITTORIO VENETO NORD
A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI VITTORIO VENETO NORD
Roma, 11 ottobre 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 14 alle 6:00 di giovedì 15 ottobre, sarà chiusa la stazione di Vittorio Veneto nord, in uscita per chi proviene da Venezia.
In alternativa, anticipare l’uscita alla stazione di Vittorio Veneto sud e percorrere la viabilità ordinaria: via Ippolito Pinto la SS51 Alemagna verso Cortina, per raggiungere le diverse località.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.