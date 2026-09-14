A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI VITTORIO VENETO NORD
A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI VITTORIO VENETO NORD
Roma, 14 settembre 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, dalle 21:00 di martedì 15 alle 6:00 di mercoledì 16 settembre, sarà chiusa la stazione di Vittorio Veneto nord, in uscita per chi proviene da Venezia, per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia di svincolo.
In alternativa, anticipare l’uscita alla stazione di Vittorio Veneto sud, percorrere via Ippolito Pinto e la SS51 Alemagna, verso Cortina, per raggiungere le diverse località.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.