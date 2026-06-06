A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI VITTORIO VENETO NORD
A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI VITTORIO VENETO NORD
Roma, 6 giugno 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 9 alle 6:00 di mercoledì 10 giugno, sarà chiusa la stazione di Vittorio Veneto nord, in uscita per chi proviene da Belluno.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Belluno Cadola.