A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI VITTORIO VENETO NORD
Roma, 23 febbraio 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 26 alle 6:00 di venerdì 27 febbraio, sarà chiusa la stazione di Vittorio Veneto nord, in uscita per chi proviene da Venezia.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Vittorio Veneto sud.