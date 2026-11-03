A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI FADALTO LAGO DI SANTA CROCE
A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI FADALTO LAGO DI SANTA CROCE
Roma, 3 novembre 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di venerdì 6 alle 6:00 di sabato 7 novembre, sarà chiusa la stazione di Fadalto Lago di Santa Croce, in uscita per chi proviene da Venezia.
In alternativa, anticipare l’uscita alla stazione di Vittorio Veneto nord.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.