A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A4 VERSO TRIESTE E PADOVA

Per lavori esterni alla rete Aspi

Roma, 15 aprile 2025 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di competenza CAV, dalle 22:00 di giovedì 17 alle 5:30 di venerdì 18 aprile, sarà chiuso, per chi proviene da Venezia e da Belluno, il ramo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, verso Trieste e in direzione di Padova.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi proviene da Venezia, anticipare l’uscita allo svincolo di Casale sul Sile, al km 4+800 della A27, proseguire sulla SP107 ed entrare in A4 alla stazione di Preganziol;

per chi proviene da Belluno, proseguire sulla A4 verso Venezia, uscire allo svincolo di Mogliano Veneto, percorrere la viabilità ordinaria: SP64 e SP107 ed entrare in A4 alla stazione di Preganziol.