A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A4 VERSO TRIESTE E PADOVA
A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A4 VERSO TRIESTE E PADOVA
Per lavori esterni alla rete Aspi
Roma, 15 settembre 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di competenza CAV, dalle 22:00 di giovedì 17 alle 6:00 di venerdì 18 settembre, saranno chiusi, per chi proviene da Venezia, i Rami di immissione sulla A4 Torino-Trieste, verso Trieste e in direzione di Padova.
In alternativa, anticipare l’uscita allo svincolo di Casale sul Sile, al km 4+800 della A27, percorrere via Bonfadini ed entrare in A4 alla stazione di Preganziol.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.