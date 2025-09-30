A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A4 TORINO-TRIESTE
Roma, 30 settembre 2025 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di venerdì 3 alle 6:00 di sabato 4 ottobre, sarà chiuso, per chi proviene da Belluno, il ramo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, in entrambe le direzioni, Milano e Trieste.
In alternativa si consiglia:
verso Milano, immettersi in A4 verso Milano attraverso il precedente ramo di allacciamento, situato al km 7+000 della A27;
verso Trieste, proseguire sulla A27 verso Venezia e immettersi sulla Tangenziale di Mestre, verso Trieste.