A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A4 TORINO-TRIESTE

Roma, 15 ottobre 2025 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di venerdì 17 alle 6:00 di sabato 18 ottobre, sarà chiuso, per chi proviene da Venezia e da Belluno, il ramo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, verso Padova/Milano e Trieste.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

da Venezia verso Padova/Milano e Trieste, anticipare l’uscita allo svincolo di Casale sul Sile, al km 4+800, percorrere la SP107 ed entrare in A4 alla stazione di Preganziol;

-da Belluno verso Padova/Milano, proseguire sulla A27, uscire a Mogliano Veneto, percorrere la viabilità ordinaria: SP64 e SP107 ed entrare in A4 alla stazione di Preganziol;

da Belluno verso Trieste, proseguire sulla A27 fino all’allacciamento con la A57 Tangenziale di Mestre e proseguire su questa in direzione di Trieste.