A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI CASALE SUL SILE
Roma, 27 novembre 2025 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di venerdì 28 alle 6:00 di sabato 29 novembre, sarà chiuso lo svincolo di Casale sul Sile, in entrata verso Belluno.
In alternativa si consiglia di entrare a Casale sul Sile verso Venezia, uscire a Mogliano Veneto e rientrare dallo stesso svincolo verso Belluno.