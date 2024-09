A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI BELLUNO VERSO VENEZIA

Roma, 11 settembre 2024 – sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire attività di ispezione e manutenzione della galleria di svincolo, dalle 22:00 di venerdì 13 alle 6:00 di sabato 14 settembre, sarà chiuso lo svincolo di Belluno in entrata verso Venezia.

In alternativa, proseguire sulla SS51, in direzione Venezia, per entrare in A27 a Fadalto.