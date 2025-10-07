A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI TREVISO SUD
Roma, 7 ottobre 2025 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di venerdì 10 alle 6:00 di sabato 11 ottobre, sarà chiusa la stazione di Treviso nord, in entrata verso Belluno.
In alternativa si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria: SR89 Cadore Mare, SR53 Tangenziale di Treviso in direzione Treviso, SS13 Pontebbana verso Conegliano, SP102 Postumia in direzione di Maserada ed entrare in A27 alla stazione di Treviso nord.