A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI TREVISO SUD
A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI TREVISO SUD
Roma, 5 agosto 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 23:00 di giovedì 6 alle 5:00 di venerdì 7 agosto, sarà chiusa la stazione di Treviso sud, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa, si consiglia:
in entrata verso Venezia: Casale sul Sile;
in entrata verso Belluno: Treviso nord.