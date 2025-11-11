A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI VITTORIO VENETO NORD
Roma, 11 novembre 2025 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 13 alle 6:00 di venerdì 14 novembre, sarà chiusa la stazione di Vittorio Veneto nord, in entrata verso Venezia e in uscita per chi proviene da Belluno.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Vittorio Veneto sud.